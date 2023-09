Nie praca, nie zarobki. To główny powód, dla którego Ukraińcy jadą do Niemiec

Jak wynika z najnowszego raportu platformy EWL i Studiów Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, z ponad 350 tys. uchodźców z Ukrainy 150 tys. trafiło do Niemiec.

Dlatego Ukraińcy wybierają naszego sąsiada

Jak donosi "Gazeta Wyborcza" według informacji zawartych w raporcie uchodźcy deklarowali, że do wyjazdu do Niemiec motywuje ich przede wszystkim to, że mieszkają tam już ich bliscy - rodzina i znajomi.