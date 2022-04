Nie spełni się wielkie marzenie Jarosława Kaczyńskiego. Obiecywał to przed wyborami

Do wyborów w 2019 roku partia PiS szła z obietnicą szybkiego wzrostu płacy minimalnej. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiadał, że do końca 2023 roku Polacy będą zarabiać co najmniej 4 tys. zł brutto. Trwające właśnie prace w resorcie rodziny zakładają, że w przyszłym roku minimalna krajowa wyniesie około 3,4 tys. zł.