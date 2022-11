Nie tylko atom i uzbrojenie. Tym sprzętem Koreańczycy zdiagnozują nasze serca

Dolny Śląsk stawia na innowacje od Koreańczyków

Urządzenie AT-Patch to długoterminowy holter EKG, który zapewnia pomiar w trybie ciągłym przez 14 dni. Dane z badania są zapisywane lokalnie i zgrywane po zakończeniu okresu badania. Raport jest generowany za pomocą sztucznej inteligencji i zestawia najistotniejsze zdarzenia . Niezależnie od tego lekarz ma także możliwość przeglądać cały zapis EKG ze wszystkich 14 dni.

AT-Patch to tak zwany "event holter", który umożliwia pacjentom identyfikację momentów, w których doznają gorszego samopoczucia . Wykrywa takie zaburzenia jak arytmia, trachykardia przedsionkowa czy inne choroby serca. Za pomocą przycisku zlokalizowanego w centralnej części urządzenie jest w stanie umożliwić precyzyjne odczytanie kluczowych parametrów.

- Mamy 18 rodzajów arytmii serca, dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie kontrolować szczególnie trzy rodzaje . Co ważne, urządzenie jest bezproblemowe w użytkowaniu - przekonuje w rozmowie z money.pl Jong Ook Jeong, prezes ATsens.

AT-Pach jest obecnie wykorzystywane w szpitalach koreańskich. Urządzenie zostało umieszczone na liście refundacyjnej NHS, który jest odpowiednikiem polskiego NFZ-u w Wielkiej Brytanii. Rozwiązanie to uzyskało też certyfikację produktu w Unii Europejskiej, jako urządzenie klasy medycznej 2A.

Chcą podbić Azję

Korea Południowa to już kolejny azjatycki kierunek - po Chinach, Wietnamie i Japonii - obrany przez dolnośląskich przedsiębiorców. W Seulu 12 dolnośląskich firm chce nawiązać nowe kontakty gospodarcze. Ma im to umożliwić misja gospodarcza organizowana przez samorząd województwa, w ramach programu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza".