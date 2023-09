Nie tylko Leżajsk. Upada kolejny browar

Piwosz 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bo dobre piwo to się beczkuje i rozprowadza do zakontraktowanych pubów i restauracji. Albo sprzedaje na miejscu w stylowej lokalizacji. Charakter się liczy, a nie przepych. W DE był przez lata, może jest nadal, zdaje się w Oberhausen, browar Grubengold z olbrzymią restauracją. Lokalnie warzyli, lokalnie sprzedawali na miejscu. Biznes wcale nie musi być duży, żeby się trzymał i opłacał. Piwo, przynajmniej te z tradycją, to też lokalna marka i kultura. Trzeba o to dbać holistycznie.