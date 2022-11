Nie wszystkie gminy się na to zdecydowały. Rząd podał dane dotyczące programu dystrybucji węgla

"Na dziś zarejestrowało się ok. 2,3 tys. gmin na prawie 2,5 tys. wszystkich w Polsce. To świadczy, że program jest w zasadzie powszechny" - powiedział wiceszef MAP Karol Rabenda na konferencji prasowej.

Dystrybucja możliwa nawet w przypadku gmin, które się nie zgłosiły

Przypomniał, że w ustawie o dystrybucji węgla przez samorządy są mechanizmy, pozwalające na dostęp do tego paliwa po preferencyjnej cenie dla mieszkańców tych gmin, które się do programu dystrybucji nie zgłosiły . Mogą ich obsługiwać podmioty prywatne albo gminy sąsiednie .

Rabenda powiedział, że do gmin, które zgłosiły zapotrzebowanie na węgiel po preferencyjne cenie, trafiają odpowiednie dokumenty. Pozwolą one realizować zadania ustawowe.

Zaapelował do samorządów o sprawne procedowanie spraw formalnych. "Od sprawności podpisania wszystkich umów zależy to, jak szybko ten węgiel będzie mógł się znaleźć w gminach, a co za tym idzie — i w gospodarstwach domowych" - podkreślił Rabenda.