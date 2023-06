Nie wszystkie państwa UE odcięły się od Rosji. Niektóre stawiają na handel z Moskwą

Ropa z Rosji wciąż płynie do Europy

Prym w tym zakresie wiedzie Grecja, która w 2022 r. zwiększyła wymianę handlową z Rosją o niemal 104 proc. To efekt przede wszystkim zwiększonego importu ropy naftowej. Greckie tankowce stanowią obecnie ok. połowę wszystkich tankowców przewożących rosyjski surowiec. Jeszcze przed wojną ten odsetek był niższy i stanowił ok. jedną trzecią – pisze "Dziennik Gazeta Prawna" za brytyjskim dziennikiem o tematyce morskiej "Lloyd's List".