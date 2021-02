Epidemia koronawirusa w Niemczech. Koniec lockdownu pod koniec 2021 r.?

Jula 35 min. temu zgłoś do moderacji 25 3 Odpowiedz

Jak damy się zamknąć w domach do Września, to będą chcieli zamknąć nas do końca życia! Nie dajmy się, bo potem nie będzie już odwrotu! Jeżeli pozwolimy zniszczyć gospodarkę i psychikę naszych dzieci (które są już prawie rok w areszcie domowym) to nie będzie już nigdy tej tak zwanej normalności. OTWIERAĆ!