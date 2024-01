Niemcy już drżą o kolejny budżet. Dwucyfrowa luka na horyzoncie

Dziennik ekonomiczny "Handelsblatt" donosi, że w budżecie Niemiec na rok 2025 nadal będzie brakować miliardów euro . Szacuje się, że luka finansowa w przyszłorocznym budżecie Niemiec może wynieść co najmniej 13 miliardów euro, a w zależności od obliczeń, może być jeszcze większa i przekroczyć nawet 20 miliardów euro. Przyczyną takiej sytuacji mogą być dodatkowe zobowiązania związane z funduszem klimatycznym i transformacją – pisze portal dw.com.

Dwucyfrowa luka w budżecie

Zazwyczaj Ministerstwo Finansów już w lutym negocjuje z innymi resortami limity wydatków, które stanowią podstawę do szczegółowego podziału środków. Następnie, w marcu, są one zatwierdzane przez rząd, a do lata finalizowane są szczegóły, a rząd przyjmuje projekt budżetu.