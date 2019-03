Niemcy mają odwrotne dane niż GUS. Ktoś tu się mija z prawdą

Mało tego, ta nadwyżka w obu przypadkach jest olbrzymia. W ubiegłym roku według Destatis Niemcy z Polską miały 8,1 mld euro nadwyżki w handlu towarami. Według GUS to Polska miała 11,6 mld euro nadwyżki. Łącznie 20,7 mld euro różnicy w obliczeniach obu urzędów - to już gigantyczna kwota. Sporo transportów pomiędzy naszymi krajami najwyraźniej jedzie nie wiadomo, w którą stronę.

W obu przypadkach dane o handlu zagranicznym posłużyły do wyliczenia wzrostu gospodarczego. Powszechnie uznawany za dobry miernik gospodarki produkt krajowy brutto uwzględnienia między innymi właśnie bilans eksport-import. Jeśli ten się poprawia, to poprawia się też i PKB. Jeśli się pogarsza - jest odwrotnie.

Co ciekawe, GUS rok temu zrobił opracowanie na temat braku symetrii w sprawozdawczości handlu zagranicznego pomiędzy krajami. I czytamy tam o " dużej spójności danych pomiędzy statystyką polską i niemiecką". Różnice mają nie być znaczne. Skoro dane tak się jednak różnią, to co dopiero musi się dziać w przypadku informacji z innych krajów, tj. tych, w których różnice są większe?

Wreszcie, czy na pewno zadłużenie państwa w zestawieniu z PKB jest na takim, a nie innym poziomie? Przecież o to, by nie przekroczyło poziomu 60 proc. PKB dba konstytucja. Cała ta sytuacja pokazuje, na jakich lekko wirtualnych podstawach bazuje wiedza gospodarcza, choć wydaje się, że w dobie komputeryzacji wszystko powinno być policzone co do złotówki.