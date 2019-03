Recesja w Europie staje się faktem. Ale Polska znów jest zieloną wyspą

Od co najmniej kilku miesięcy ekonomiści straszą, że nadchodzi globalne spowolnienie gospodarcze. W największych krajach Europy i świata widać już zdecydowane hamowanie, a w niektórych przypadkach można już mówić o recesji.

W poniedziałek okazało się, że w czwartym kwartale 2018 roku produkt krajowy brutto Turcji spadł o 3 proc. w porównaniu z czwartym kwartałem 2017 roku. W trzecim kwartale też był na minusie, więc to nie jednorazowy wypadek.

To jednak nic przy niemieckiej, a więc największej europejskiej gospodarce. Po spadku PKB Niemiec w trzecim kwartale o 0,2 proc. w porównaniu z drugim, w końcówce roku bilans wyszedł na zero. A to oznacza, że recesja puka do drzwi naszych zachodnich sąsiadów.

Koniec gospodarczego boomu. Czas na spowolnienie

Kolejne kraje w kolejce

Problem mają nie tylko Niemcy i Turcja. Najlepiej obrazuje go średnie tempo wzrostu w całej strefie euro. Mamy za sobą już piąty z rzędu kwartał, kiedy to PKB w krajach, które płacą euro, rośnie coraz wolniej. Niecałe dwa lata temu wzrost PKB był na poziomie prawie 3 proc. Teraz to zaledwie 1,1 proc. To zły znak. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat taka seria miała miejsce dwa razy i za każdym razem kończyła się trwającą ponad rok recesją.

Podziel się (tradingeconomics.com) (Fot: tradingeconomics.com)

We Włoszech dynamika PKB wyhamowała do zera, we Francji wynosi mniej niż jeden procent. A jeszcze niedawno tempo wzrostu PKB w tym kraju było 3-krotnie wyższe.

Hamulec ręczny zaciągnęła też Szwajcaria, która w pół roku spowolniła z 3,5 do 1,4 proc.

Tak rozwijała się gosporka Europy w 2018 roku:

Podziel się (Money.pl) (Fot: Damian Słomski)

Zieloną wyspą, choć nie jedyną, ponownie jest Polska. Ekonomiści straszyli spowolnieniem, ale do tej pory się to nie ziściło, bo wzrost naszego PKB od ponad roku jest w okolicach 5 proc. W Europie minimalnie lepszym wynikiem na koniec 2018 roku mogły się pochwalić tylko Łotwa, Węgry i Islandia, których gospodarki są wielokrotnie mniejsze od naszej.

Choć spadkowy trend jest nie do powstrzymania i dotknie w najbliższym czasie także naszą gospodarkę, najnowsze prognozy jasno pokazują, że stagnacja ani recesja nas nie dotkną. Z opublikowanego w poniedziałek raportu NBP wynika, że w tym roku polskie PKB urośnie o 4 proc. i nawet w 2020 roku będzie na plusie niewiele mniej.

Co się dzieje z europejską gospodarką?

W najnowszym raporcie NBP ekonomiści wskazują, że najpoważniejsze spowolnienie w strefie euro od czterech lat wynika m.in. z problemów w handlu światowym (wojna handlowa USA-Chiny), wzrostu cen energii oraz pogorszenia nastrojów firm i - w nieco mniejszym stopniu - konsumentów.

"Nadal negatywnie na koniunkturę oddziałują także czynniki jednorazowe, takie jak protesty we Francji czy wydłużające się problemy sektora motoryzacyjnego w Niemczech" - czytamy w opracowaniu.

Ekonomiści spodziewają się, że czynnikami ograniczającymi wzrost w strefie euro będą niepewność dotycząca światowej polityki gospodarczej, pogarszanie się koniunktury w gospodarkach wschodzących i nierozwiązane problemy strukturalne niektórych krajów strefy euro. Zwracają też uwagę na niekorzystne zmiany demograficzne i niski wzrost produktywności.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: kryzys , pkb, zielona wyspa, recesja, gospodarka , wiadomości

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące