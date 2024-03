Niemcy mają wywieźć śmieci z największego nielegalnego składowiska w Polsce. "Jeszcze w tym roku"

O sprawie poinformował rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Hubert Różyk. To właśnie on stwierdził, że składowisko w Tulipcach jest największym tego typu nielegalnym punktem składowania odpadów w Polsce.

Tulipce to dopiero początek

Poprzedni rząd jeszcze w lipcu 2023 r. roku z łożył do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy za odpady nielegalnie przywiezione z tego kraju do Polski . Ówczesna minister klimatu Anna Moskwa wskazała, że chodzi o 35 tys. ton odpadów na siedmiu składowiskach. Polityczka w listopadzie 2023 r. zapowiedziała też skargę w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE .

Nielegalne składowisko w Tulipcach

Serwis ten przypomina, że odpady z Saksonii trafiły do nielegalnie do Tulipc w 2015 r. Inspektorat ochrony środowiska zgłosił to do władz landu. TVP 3 Gorzów Wielkopolski w sierpniu 2023 r. przypomniała z kolei, że wcześniej (konkretnie w maju 2015 r.) wójt gminy Tuplice zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.