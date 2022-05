Niemcy ostrzegają przed problemami, które już są widoczne w Polsce

Miliony Niemców liczą na podwyżki

Minister finansów otwarcie zaapelował do niemieckiego rządu, by złagodzić presję inflacyjną na dochody obywateli. Przyznał, że w tym celu mają być uruchomione specjalne pakiety pomocowe .

Spirala cenowo-płacowa jest już w Polsce

Niemcy ostrzegają przed problemem spirali cenowo-płacowej, która już jest widoczna tuż za ich wschodnią granicą. W Polsce już od dłuższego czasu eksperci wskazują na coraz szybciej rosnące ceny, które onieśmielają pracowników do wnioskowania o podwyżki . W związku z niskim bezrobociem i dużym popytem na pracowników firmy podnoszą płace, ale kompensują to wyższymi cenami swoich produktów.

- Rosną koszty pracy, to się przekłada na ceny produktów, to z kolei powoduje dalszy nacisk na wzrost kosztów pracy, co z kolei powoduje jeszcze większą drożyznę i tak dalej. Aż do utraty kontroli nad inflacją i gospodarką. Uniknięcie tego scenariusza będzie głównym wyzwaniem w 2022 roku. Nie tylko dla nas - wyjaśniał jakiś czas temu Andrzej Kubisiak, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego.