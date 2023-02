Niemcy otrząsają się z szoku. Czeka ich rewolucja

Słowem roku 2022 w Niemczech zostało Zeitenwende (nowa era, punkt zwrotny w historii). To dowód na to, jak ogromne wrażenie zrobiło słynne przemówienie kanclerza Olafa Scholza przed Bundestagiem 27 lutego 2022 r., w którym zaanonsował on początek nowej ery w niemieckiej polityce - przypomina w najnowszym komentarzu Anna Kwiatkowska z OSW, dodając, że "Putin rewolucjonizuje Niemcy".