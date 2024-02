Niemcy wpadają w techniczną recesję. Słabość gospodarki coraz większym problemem

UE obłęd 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

He he przecież to oczywiste, jak kraje UE mogą konkurować z Chinami i zresztą świata jak sami sobie nakładają olbrzymie eko ciężary. Chiny się wzbogą będą żyć na poziomie zachodu a środowisko jeszcze straci bo chinoli i hindusów to prawie 3 miliardy. No a my będziemy jeździć na osiołkach i żreć korę, ale nie bo drzewa są eko święte.