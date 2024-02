W tej kwestii wyprzedzają nas tylko Niemcy i USA. Tak pomogliśmy Ukraińcom

Polski Instytut Ekonomiczny powołując się na szacunki Kiel Institute for the World Economy informuje, że koszty poniesione na uchodźców w Polsce od początku inwazji wynoszą ok. 20,73 mld euro i 21,44 mld euro w Niemczech. Jednak w Polsce te wydatki są o wiele wyższe w stosunku do PKB – stanowią 3,35 proc., a w Niemczech 0,55 proc.