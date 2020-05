Niemieccy przedsiębiorcy w nieco lepszych nastrojach. Ale i tak jest najgorzej od lat.

W maju nastroje wśród niemieckich firm nieco się poprawiły po katastrofalnych kilku miesiącach. Mimo że firmy po raz kolejny oceniły swoją obecną sytuację jako nieco gorszą, poprawiły się oczekiwania co do nadchodzących miesięcy. Nadzieję daje stopniowe łagodzenie blokad.

Jednak dalekie od optymizmu są jeszcze przedsiębiorstwa działające w przetwórstwie przemysłowym. Wprawdzie ich oczekiwania co do przyszłości również się poprawiły, jednak swoją bieżącą sytuację oceniły gorzej niż miesiąc wcześniej.

Jeszcze w lutym indeks Ifo wynosił 96 pkt. W marcu spadł do 86,1 pkt., najniżej od 2009 roku. Kwiecień przyniósł kolejny spadek, aż do 74,3 pkt. W maju analitycy oczekiwali odbicia i prognozowali, że indeks wzrośnie do 78,3 pkt. Wzrósł nawet nieco więcej, bo do 79,5 pkt. Jednak dalej jest na nieco niższym poziomie niż w czasie kryzysu w 2009 roku.