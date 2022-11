Niemiecka firma dostarcza produkt gazowy Gazpromowi. Ten zaopatruje w paliwo rosyjskie bombowce

Kondensat gazowy trafia do Gazpromu

Dziennikarze podają, że kondensat gazowy jest przekazywany Gazpromowi "bezpośrednio z odwiertu", co potwierdza Wintershall Dea. Firma przyznaje, że nie ma wpływu na dalsze przetwarzanie wydobytego kondensatu gazowego:

Czy jednak kondensat gazu służy również do produkcji paliwa lotniczego, które wykorzystują rosyjskie samoloty bombardujące ukraińskie miasta i zabijające cywilów? Wintershall Dea uważa takie połączenie za wymyślone i je odrzuca - zauważa portal.

Kondensat może służyć do produkcji paliwa

Badania jednak wskazują, że kondensat gazowy nadaje się zasadniczo do produkcji paliwa lotniczego. Dziennikarzom gazety "Der Spiegel" i telewizji ZDF udało się prześledzić dostawy paliwa lotniczego z rafinerii Gazpromu w Omsku na co najmniej dziewięć rosyjskich lotnisk wojskowych w pobliżu granicy z Ukrainą. Między innymi do Morozowska i Woroneża.