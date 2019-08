Niemiecka gospodarka ostro hamuje. Eksport dawno tak szybko nie spadał

Niemcy wyeksportowały w czerwcu towary i usługi o wartości 106,1 mld euro - podało we wstępnych danych biuro statystyczne Destatis. To o aż 8 proc. mniej niż rok temu, czyli o ponad 9 mld euro. Takiego spadku nie było w tych danych od lipca 2016 roku.

(Destatis)

Owszem, rok temu wzrost eksportu był wysoki i rósł o 7,6 proc. Można więc mówić o wysokiej bazie, do której trzeba porównywać. Chińczycy kupowali wtedy niemieckie auta na potęgę. Teraz toczą wojnę handlową z USA i przestali interesować się europejską motoryzacją.

Zobacz też: Rynek niemiecki nie jest zagrożeniem. To Czechy podbierają nam Ukraińców

Co ciekawe, to jednak nie tylko Chińczycy są odpowiedzialni za niepowodzenia niemieckich eksporterów. Owszem, sprzedaż do tzw. krajów trzecich (szczegółowego rozbicia na kraje Destatis nie padał), czyli głównie USA i Chin spadła o aż 10,7 proc. Ale zakupy w Niemczech poważnie zmniejszyły też kraje Unii Europejskiej.

Eksport do UE spadł o aż 6,2 proc. rok do roku do 63,5 mld euro. Głównie poza strefą euro (-7,2 proc. rdr), choć i w strefie euro spadku o 5,6 proc. rdr nie można uznać za wynik pozytywny.

Niemcy cały czas na plusie

Jednocześnie z eksportem malał też import. Tyle, że w dużo wolniejszym tempie, bo o 4,4 proc. rok do roku do 89,3 mld euro. W tym spoza Unii o aż 8,9 proc.

Nas interesuje spadek importu z krajów unijnych, niebędących w strefie euro, bo w tej grupie znajduje się Polska. Import zmalał tu o 2,7 proc., ze strefy euro o zaledwie 0,3 proc. GUS nie podał jeszcze danych za czerwiec, ale dane niemieckie nie nastrajają optymistycznie.

Ostatnio GUS informował, że od stycznia do maja sprzedaliśmy do naszego zachodniego sąsiada towary o wartości 26,7 mld euro, czyli o 4,8 proc. więcej rok do roku. Udział Niemiec w naszym eksporcie spadł rok do roku z 28 do 27,5 proc. GUS dane za czerwiec poda w przyszłym tygodniu, 14 sierpnia i już można zacząć się obawiać, co w nich będzie.

Mimo złych danych o dynamice eksportu, Niemcy nadal utrzymują wysoką nadwyżkę w handlu zagranicznym. Wyniosła w czerwcu 16,8 mld euro. Rok temu była dużo wyższa - 22 mld euro. Tak słabego czerwca pod kątem nadwyżki handlowej nie było od 2016 roku. Ostatnio słabszy miesiąc był w styczniu 2019 r.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące