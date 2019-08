Niemiecki rząd blokuje 35 mln euro dla Brazylii. "Prezydent gwiżdże na ochronę klimatu"

Jeżeli chodzi o ochronę klimatu, prezydent Brazylii Jair Bolsonaro ma parę prostych pomysłów. W piątek wieczorem (9.08.2019) pewien dziennikarz zapytał go, czy można jednocześnie nakręcać koniunkturę, zaspokoić głód na świecie a przy tym chronić klimat. Odpowiedź prezydenta: "Wystarczy mniej jeść". Wówczas trzeba by było tylko co drugi dzień chodzić do toalety. "Byłoby to korzystne dla całego globu", stwierdził Bolsonaro.