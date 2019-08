Samochód elektryczny w komplecie z mieszkaniem?

To mniej, niż wielu Francuzów wydaje na samo tankowanie lub ubezpieczenie swoich samochodów spalinowych. Trudno dziś o korzystniejszą ofertę wynajmu wycenianego na ok. 160 tys. zł brutto Renault ZOE. Oferta obejmuje wynajem auta wraz z akumulatorem na 37 miesięcy. Opłata startowa wynosi 1 000 euro.

Domy wykonane są w konstrukcji szkieletowej z dominującym udziałem drewna, co – jak podkreśla deweloper – przyczynia się do ochrony środowiska i utrzymania korzystnego mikroklimatu wnętrz (choć w ten sam sposób powszechnie buduje się domy w USA ze względu na niską cenę i szybkość montażu).

Współdzielone "elektryki" w polskich apartamentowcach i biurowcach

W Polsce pojawiają się za to rozwiązania bardziej dopasowane do centrów miast. W apartamentowcu Central House budowanym przez firmę Okam na warszawskim Mokotowie, oprócz stosunkowo małej odległości do przystanków autobusowych i tramwajowych, mieszkańcy będą mieli do dyspozycji własną wypożyczalnię rowerów i elektrycznych Renault Twizy, a więc najmniejszych "elektryków" w gamie tego francuskiego producenta. Dużo łatwiej nimi zaparkować, chociaż strach jeździć po polskich drogach.