Nieoczywisty skutek drakońskich sankcji. Rosja stanie się zacofana technologicznie

Sankcje na Rosję. Ich skala jest olbrzymia

Jej zdaniem restrykcje mogą doprowadzić m.in. do paraliżu rosyjskiego transportu lotniczego. Przewoźnicy rosyjscy zostali zmuszeni wstrzymać rejsy na Zachód i nie mogą korzystać z przestrzeni powietrznej tych państw. "Jednak głównym ciosem była decyzja o wstrzymaniu przez Zachód eksportu do Federacji Rosyjskiej części zamiennych i wszelkich usług, w tym leasingowych" – zwraca uwagę ekspertka OSW. Jak mówi, w rosyjskim parku samolotowym ok. 55 proc. jednostek leasingowanych jest od międzynarodowych koncernów. Powinny one niebawem wrócić do leasingodawców, a pozostałe mogą być uziemione ze względu na brak serwisu.