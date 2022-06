Niepokojący sygnał z rządu. "Przed nami turbulentne czasy"

Artur Soboń uczestniczył we wtorek w jednym z paneli dyskusyjnych na odbywającym się w Gdyni Forum Wizja Rozwoju, podczas którego rozmawiano na temat wyzwań stojących przed przedsiębiorcami w kontekście wychodzenia z pandemii i wojny w Ukrainie.

Odnosząc się do pandemii, wiceminister zwrócił uwagę, że "polska gospodarka wyszła z niej ze zdrowymi fundamentami", ponieważ wzrost gospodarczy był rekordowy, rekordowo niskie jest także bezrobocie . Przypomniał, że w kluczowym momencie pandemii, czyli w 2020 roku, wsparcie państwa dla firm miało wartość 4,5 proc. PKB . W kolejnym było ono już trochę mniejsze, ale i tak sięgało 2,7 proc. PKB.

Przedstawiciel MF dodał, że nie byłby też takim pesymistą, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Przyznał, że czeka nas spowolnienie do ok. 4,4 proc. PKB, ale "z pewnością nie będzie to tak ostre hamowanie".