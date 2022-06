Tam szukają pracowników. Wolnych miejsc pracy najwięcej od prawie 4 lat

Z miesiąca na miesiąc poprawia się sytuacja na rynku pracy . Ostatnie oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pokazują, że bezrobocie wynosi zaledwie 5,2 proc. - to najlepszy wynik od 2019 roku.

Prezes NBP Adam Glapiński przekonuje nawet, że w Polsce praktycznie nie ma bezrobocia, bo " każdy, kto chce, może znaleźć pracę" . Choć dla wielu osób, szczególnie z biedniejszych regionów, może to brzmieć absurdalnie, najnowsze statystyki pokazują, że faktycznie na rynku jest bardzo dużo wolnych etatów.

Wolne miejsca pracy. Wynik najlepszy od lat

Ostatni raz tak dużo wolnych miejsc pracy było w drugim kwartale 2018 roku . Wówczas było ich prawie 165 tys. Co ciekawe, na jedno zlikwidowane miejsce pracy przypadły w badanym okresie ponad dwa nowo utworzone miejsca.

W pierwszym kwartale wolnymi miejscami pracy dysponowało ponad 44 tys. podmiotów gospodarki narodowej . W tym prawie 88 proc. to prywatne firmy. Nieco ponad połowa (57 proc.) wolnych etatów przypadała na małe firmy (do 9 osób pracujących).

Gdzie są wolne miejsca pracy?

Wskaźnik wolnych miejsc pracy przyjmuje najwyższe wartości w regionie warszawskim stołecznym (1,84 proc.) , gdzie liczba wolnych etatów zwiększyła się w skali roku o 87,6 proc. (do 39,8 tys.). Wysokie wskaźniki wystąpiły również w regionach zachodniopomorskim (1,71 proc.) i opolskim (1,56 proc.).

W przypadku wskaźnika wolnych miejsc pracy dominuje za to sekcja informacja i komunikacja. To do niej zaliczają się m.in. informatycy i programiści. Tu wskaźnik sięga prawie 4 proc.