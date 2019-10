Nieuczciwy kontrahent nie opłacił faktury? Podatek i tak trzeba zapłacić

Czy firma, która padła ofiarą kradzieży, ma prawo nie płacić podatku od nieopłaconej faktury? Bo skoro kwota z wystawionej faktury nie była przychodem, a z drugiej strony podpisał ją oszust (nie zaś faktyczny reprezentant firmy), to wydawało się jej to właściwą reakcją i swego rodzaju minimalizacją kosztów.

Firma, która znalazła się w takiej sytuacji, poprosiła dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej o interpretację – i bardzo się zdziwiła w trakcie lektury pisma. Fiskus przypomniał, że do przychodu dochodzi w momencie wystawienia faktury ("w momencie powstania uprawnienia podatnika do uzyskania przysporzenia"), niezależnie od otrzymanej zapłaty. I wobec tego podatek należy zapłacić – informuje "Rzeczpospolita".

Kradzieży przedsiębiorca nie może też wpisać do kosztów. To podatnik powinien zrobić wszystko, by nie ponieść straty. A jeśli czegoś nie dopilnował (nawet pomimo podjęcia wszelkich środków), to z podatkowego punktu widzenia nie ma powodu, by mógł liczyć na jakąkolwiek bonifikatę.