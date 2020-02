NIK wzięła pod lupę NFZ. Pieniędzy coraz więcej, ale przełomu w służbie zdrowia nie ma

Choć w 2018 roku po raz pierwszy wydatki NFZ przekroczyły 80 mld zł, to i tak kwota ta stanowiła zaledwie 4,5 proc. polskiego PKB. Taki odsetek pieniędzy przeznaczanych na służbę zdrowia stawia nasz kraj na dole stawki wśród państw OECD. Dla porównania w Niemczech jest to 9,5 proc., a w Czechach 6,2 proc.

NIK zwraca jednak uwagę, że niepokoi wzrost kosztów leczenia szpitalnego - o blisko 4 mld zł - i wzrost ich udziału w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej do ponad 52 proc., rosnąca liczba oczekujących oraz dłuższy czas oczekiwania na świadczenia rehabilitacyjne.

Nadal nierozwiązanym problemem jest także brak dostępu do części świadczeń zdrowotnych, różnice w dostępie do nich w poszczególnych Oddziałach Wojewódzkich NFZ, a także brak dostępu do kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego na terenie czterech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.