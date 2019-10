Publiczna służba zdrowia zakorkowana, ludzie leczą się za swoje

Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiała "Rzeczpospolita", to efekt kryzysu publicznej opieki zdrowotnej. Nakłady na ochronę zdrowia są w Polsce poniżej minimalnego poziomu bezpieczeństwa, czytamy w dzienniku. Według Światowej Organizacji Zdrowia powinny sięgać 6 proc. PKB, w naszym kraju to 4,8 proc. Brakuje także lekarzy. Polska, jak wynika z danych OECD i KE, ma wręcz ich najmniej w Europie. Średnia europejska to 3,8 na tysiąc mieszkańców, w Polsce to 2,4.