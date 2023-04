Nikt nie rośnie w Polsce tak jak Dino. Pół miliarda więcej na pracowników w rok

Rosną koszty świadczeń pracowniczych w Grupie Dino Polska. Jak informuje portal dlahandlu.pl, koszty świadczeń pracowniczych wzrosły o 554,3 mln zł, czyli o 35,1 proc., do 2 132,2 mln zł w 2022 r. w porównaniu z 1 577,9 mln zł w 2021 r . Ma to z wiązek z większym zatrudnieniem w grupie. Na koniec grudnia 2021 r. zatrudnionych było 32 426 osób, a na koniec ubiegłego roku już 37 386.

Dino rośnie w oczach

Wzrosły też koszty ogólnego zarządu, dodaje portal. W 2022 r. wyniosły 143,2 mln zł. W porównaniu do 2021 r. wzrosły o 25,9 mln zł (wzrost o 22,1 proc.). W 2021 wyniosły one 117,3 mln zł. Jak dodaje portal dlahandlu.pl, stosunek kosztów ogólnego zarządu do przychodów ze sprzedaży wyniósł w 2022 r. 0,7 proc. i był tym samym na niższym poziomie niż w 2021 r. (wtedy wyniósł 0,9 proc.).