Niższa temperatura i mniej światła. W Czechach premier oszczędzanie zaczyna od siebie

robolbezrobot... 28 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

ja nie będę oszczędzał - Niemcy nie zarobią spokornieją - a u nas zimno będzie więc trzeba się ogrzewać - fabryki muszą pracować by ukry robotę mieli - braterstwo już wisi na włosku - jeśli będzie referendum co do wstąpienia ukrainy do unii znacie wynik 78% przeciw - co do ukrów zarobkowych w Polsce też wiecie