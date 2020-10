Niższe bezrobocie to większa presja na wzrost cen. Polska jest przykładem

Te firmy rekrutują. Potrzebni pracownicy z zagranicy

Zależność między stopą bezrobocia, a wzrostem cen pokazali na wykresie. Na osi x widzimy inflację bazową w sierpniu, czyli inflację po wyłączeniu cen energii i żywności. W Polsce znacznie przekroczyła ona 4 proc. rok do roku i była najwyższa w Unii Europejskiej. Oznacza to, że ceny w Polsce (bez żywności i energii) wzrosły średnio o ponad 4 proc. w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku.

Wskaźnik publikowany przez unijną instytucję jest niższy od stopy bezrobocia podawanej przez Główny Urząd Statystyczny, która zarówno w lipcu, jak i w sierpniu wyniosła 6,1 proc. Metoda stosowana przez unijną instytucję (czyli tzw. metoda BAEL) uwzględnia osoby pozostające bez pracy, ale - co ważne - zdolne ją podjąć w krótkim czasie i aktywnie szukające zatrudnienia. Nie ma przy tym znaczenia, czy są one zarejestrowane w urzędzie pracy. Z kolei GUS opiera swoje wyliczenia na osobach zarejestrowanych w urzędach.

Jeśli zaś chodzi o inflację, to według danych GUS w sierpniu wyniosła ona 2,9 proc. rok do roku (czyli mniej niż podaje Eurostat). Natomiast we wrześniu wskaźnik wzrósł do 3,2 proc., co oznacza, ze średni poziom cen był w Polsce wyższy w porównaniu z analogicznym miesiącem rok temu.