Nocny pociąg z Warszawy do Berlina i Holandii. RegioJet ujawnia plany

emil 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Dzięki ci Panie że będę mógl jak dawniej komfortowo jak kiedys pociągiem Kiepurą pojechać z Polski do Niderlandów a nie stłamszony jak śledź w puszce 18 godzin autobusem a pociágiem cały świat liczy na szyny o szybkie pociągi tylko nie u nas ktoś dostał grubo w łapę by postawić na autobusy pewnikiem firmy przewozowe podróź autobusem ma sens powiedzmy do 300 km potem to Gehenna o trucku środowiska nie wspomnę