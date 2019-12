Nowa karuzela VAT-owska. Teraz tak rabuje się budżet państwa

Sprzęt był sprzedawany z doliczonym VAT-em. Następnie klienci sklepu jechali do Urzędu Celnego po dokumenty Tax Free, które umożliwiały odzyskanie podatku. Potem Ukraińcy wracali do hurtowni, pokazywali dokumenty i odbierali pieniądze.

Prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT ma osoba, która kupiła towar np. w Polsce, chce wywieźć go poza obszar Unii Europejskiej i – co ważne – nie mieszka na terenie kraju wchodzącego w skład Wspólnoty. Jak ustalić miejsce zamieszkania takiej osoby? Trzeba zajrzeć do paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.