VAT. Ministerstwo Finansów sprawdza ponad 80 tys. faktur z tego roku

"Na podstawie JPK VAT za 2019 r. (styczeń-sierpień) zidentyfikowano 53 765 podatników, którzy w rejestrze zakupów ujęli faktury od 37 937 podmiotów niezarejestrowanych do VAT na kwotę prawie 2,7 mld zł" - napisało Ministerstwo Finansów na Twitterze.

Wcześniej resort finansów informował, że dzięki analizie plików JPK VAT od stycznia do sierpnia br. Krajowa Administracja Skarbowa zidentyfikowała rozbieżności dotyczące kwoty 8,7 mld zł. Resort zaznaczył, że dane te obejmują okres od stycznia do sierpnia 2019 r. Dodano, że w kwocie 8,7 mld zł VAT stanowi 1,15 mld zł.

MF przypomina, że od 2018 r. pliki JPK VAT wysyła każda firma, która jest podatnikiem VAT. Są one zbiorem danych, który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres i umożliwia ich łatwe przetwarzanie. Pliki JPK VAT wysyła co miesiąc ok. 1,6 mln podatników.