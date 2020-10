Nowa mapa restrykcji namiesza. Polska wielką "czerwoną strefą"

Wszystko wskazuje na to, że w "strefie czerwonej" już niebawem znajdzie się 8 na 10 Polaków. Jak wynika z analizy money.pl, w sumie w "strefach czerwonych" może się znaleźć ponad 30 mln osób. A wszystko już od najbliższej soboty. O ile oczywiście nie dojdzie do zmian zasad przypisywania powiatów lub cała Polska nie stanie się "czerwoną strefą".

Jak może wyglądać epidemiczna mapa Polski?

Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Szczecin, Kraków, Rzeszów i Kielce - mieszkańcy m.in. tych miast powinni powoli oswajać się z myślą, że w "czerwonej strefie" pozostaną na dłużej. W żadnym z dużych polskich miast sytuacja się nie poprawiła na tyle, by ze "strefy czerwonej" wróciło do "strefy żółtej". Zamiast tego wiele miejsc wędruje w drugą stronę. Większość kraju już w tym momencie spełnia odpowiednie kryteria.

Koronawirus w Polsce. Prof. Andrzej Horban o bezpieczeństwie na cmentarzach podczas Wszystkich Świętych

W jaki sposób tworzy się listę? Trafiają na nią te powiaty, w których przyrost zakażeń w ciągu ostatnich 2 tygodni jest największy. Resort przelicza liczbę nowych zakażeń na każde 10 tys. mieszkańców. Podział na dwa kolory staje się wyraźnie trudniejszy. Już dziś są bowiem w Polsce miejsca, które mógłby aspirować do miana "czarnych stref". Ich wynik przewyższają wielokrotnie te, które kwalifikują do "stref czerwonych".

A taka sytuacja może wskazywać, że już w czwartek premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformują o jednej strefie w całym kraju. Gdy większość Polski zbliżała się właśnie do "strefy żółtej", to rząd wyprzedził liczby. Jedna decyzja sprawiła, że wszyscy trafiliśmy właśnie na ten poziom reżimu sanitarnego.

Co by to oznaczało? Np. zakaz organizowania wesel i imprez rodzinnych na terenie całego kraju. Zresztą doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban w programie "Newsroom" w Wirtualnej Polsce jasno mówił, że to dobry krok. - Wesela są źródłem infekcji. Każdy z nas był na weselu i wiemy, jak wygląda bratanie się. Są tańce, hulanki i łatwo o transmisję wirusa i takie przypadki się zdarzały - mówił.