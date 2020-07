Nowa matryca VAT wchodzi w życie. Niższy VAT na artykuły dziecięce, wyższy na owoce morza

Pierwotnie nowe stawki miały zacząć obowiązywać od kwietnia, ale ze względu na stan epidemii resort finansów dał przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie się do tych zmian. Ostateczny termin na umieszczenie nowych etykiet mija dziś. Co się zmieni?

W przypadku lodu, drewna opałowego i owoców morza wzrost będzie odczuwalny – z 8 do 23 proc. VAT na przyprawy rośnie z 5 do 8 proc. Tak samo wzrośnie również VAT na czasopisma specjalistyczne.

I tak, 1 lipca spada stawka VAT na żywność dla niemowląt i małych dzieci, jak również smoczki, foteliki i pieluszki artykuły higieniczne, owoce cytrusowe i tropikalne oraz niektóre wyroby piekarskie i cukiernicze, niektóre orzechy, np. migdały i pistacje (we wszystkich przypadkach spadek z 8 proc. do 5 proc.).

Rząd zdecydował się na wprowadzenie nowej matrycy VAT po tym, jak przez ostatnie lata narosło mnóstwo absurdów wokół tego podatku . Często produkty bliźniaczo do siebie podobne były objęte innymi stawkami. Naczelny przykład do musztarda i sos musztardowy - odpowiednio 5 i 23 proc. VAT.

Albo pączki. Do tego popularnego wyrobu cukierniczego miał zastosowanie VAT w wysokości 5 proc., 8 proc. i 23 proc. Wszystko w zależności od tego, czy jest to pączek dietetyczny lub tradycyjny z datą spożycia do 14 dni, czy pączek o dłuższym terminie przydatności. Teraz będzie to 5 proc.