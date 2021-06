Nowe dane GUS. Inflacja uderza z każdej strony

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju wzrosły w stosunku do kwietnia o 0,8 proc., a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 6,5 proc., wynika ze wstępnych danych.

Zatem inflacja PPI (producentów) wzrosła w maju do 6,5 proc. rok do roku z 5,5 proc. rok do roku w kwietniu. ”To poziom najwyższy od 2012, wpisujący się w globalny trend wzrostu cen po stronie producentów” – oceniają ekonomiści PKO BP.