Nowe dane GUS o inflacji. Wiadomo, co najbardziej podrożało

Addab 17 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Gdzie te 4.4% jak w każdym przytoczonym przypadku każdy towar/usługa zdrożała od 5 do 20%? Realnie oczywiście więcej. To co jest tak duża przeciwwaga w tym koszyku ze wyrównuje poziom w dół?