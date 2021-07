NIK: osłabienie złotego przez NBP może działać proinflacyjnie

Hehe 19 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Uciekać trzeba ze złotówki - ja uciekam w kryptowaluty nowej generacji epic cash - projekt społecznościowy - na stronie epic tech. Lepsze to niż cały ten pofajdany świat banksterki, bogaczy i rządów zależnych od finansjery. Inflacja to okradanie społeczeństwa dla dobra bogaczy i utrzymania rządu - tak to widzę. Wstyd dla PIS.