Nowe dane GUS o sprzedaży. Jest gorzej, niż myśleliśmy

Babcie na bazarze sprawozdań GUS nie wypełniają - zresztą nie miałby czasu taki ruch, historia musiała zatoczyć koło żeby nauczyć ludzi rozumu - zbudujcie jeszcze więcej galerii w coraz mniejszych dziurach (z całym szacunkiem sam z dziury pochodzę i lubię to miejsce) i koniecznie niech otworzą tam swoje butiki (tfu ! ta brzydka nazwa sklepy) największe marki świata sprzedające ten sam szajs wyprodukowany w Bangladeszu z krzywda lokalnej społeczności i przyrody. Kapitalizm to bazary, galerie to zalążek sprywatyzowanej komuny.