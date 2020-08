Oczekiwano spadku o 32,5 proc., zatem wynik okazał się nieco lepszy. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy do czynienia z rekordowym załamaniem. Natomiast konsumpcja prywatna spadła w o 34,1 proc., wobec oczekiwanych -34,2 proc.

Publikowane wczoraj dane o zamówieniach na dobra trwałe ponad dwukrotnie przebiły szacunki konsensusu . To zasługa głównie zamówień na samochody, które odnotowały wzrost o 24 proc. w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

- Trajektoria inwestycji znacząco różni się od tej z lat 2008-2009. Już teraz można śmiało powiedzieć, że najbardziej stabilny komponent inwestycji (zamówienia na cywilne dobra kapitałowe z wyłączeniem samolotów) wrócił do poziomów sprzed pandemii – napisali ekonomiści mBanku.

- Choć to na razie wyizolowany przypadek Stanów Zjednoczonych, być może ukazuje szerszą tendencję i potencjalnie szybszy powrót aktywności inwestycyjnej do "normalności" także w innych krajach. To będzie szczególnie interesujące w kontekście wyników PKB za III kwartał – dodali.