Nowe dane o wynagrodzeniach. Ta wartość powinna ucieszyć Polaków

W środę GUS opublikował nowe dane o płacach . Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w kwietniu nominalnie o 11,3 proc. rok do roku wobec wzrostu o 12,0 proc.r/r w marcu.

Przeciętne wynagrodzenie. Ta wartość powinna ucieszyć Polaków

Autorka komentarza podkreśla też, że GUS podaje w komunikacie, że niższa dynamika płac w kwietniu br. (w stosunku do marca zanotowano wręcz spadek o 1.6 proc.) spowodowana była większą skalą wypłat w poprzednim miesiącu m.in. nagród, w tym nagród motywacyjnych, bonusów, premii rocznych, kwartalnych i świątecznych, nagród jubileuszowych, wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Zatrudnienie spadło

"Spadki zatrudnienia o tej porze roku miały miejsce w latach poprzednich, więc nie jest to nic nadzwyczajnego, niemniej jednak w obliczu przyspieszania tempa wzrostu gospodarczego, z jakim mamy aktualnie do czynienia, można było oczekiwać niewielkiego chociaż przyrostu etatów. Tak się nie stało, co świadczy o wciąż dużej jeszcze powściągliwości przedsiębiorstw przed zwiększaniem zatrudnienia, a w największym stopniu stoi za tym brak popytu zagranicznego i dotyczy najprawdopodobniej firm produkujących na eksport" - podkreśla.