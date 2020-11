Nowe obostrzenia. Kina i teatry zamknięte do 29 listopada, jest projekt rozporządzenia

Szeroko rozumiane placówki kultury pozostaną zamknięte co najmniej do 29 listopada. To zakłada opublikowany właśnie przez resort zdrowia projekt rozporządzenia. Takie obostrzenie dotyka m.in. kin, teatrów, filharmonii, oper, muzeów czy domów kultury.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia. Resort zaprasza do przekazywania uwag co do projektu, a czeka na nie do czwartku do godz. 19.

W środę natomiast Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewniało, że chociaż instytucje kultury pozostaną zamknięte dla widzów, to jednak nadal będą mogły odbywać się w nich np. próby i przygotowania do organizacji wydarzeń artystycznych. Możliwe będzie również udostępnianie zbiorów bądź spektakli online. Instytucje powinny w takim wypadku dostosować się do wszystkich zasad reżimu sanitarnego.

Ministerstwo zapewniło również, że poszkodowani przedsiębiorcy i instytucje otrzymają wsparcie. "Pomoc obejmie m.in. świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS. O objęcie środowisk twórczych nową Tarczą Antykryzysową minister kultury zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii już w połowie października" - poinformował resort kultury.

Od 4 listopada weszły w życie nowe regulacje, które zapewniły dodatkowe 25 mln złotych na pomoc socjalną dla twórców i artystów. Jak zapewnia MKiDN, na takie wsparcie dotychczas przeznaczone zostało już niemal 20 mln złotych. Całkowite wsparcie sektora kultury jest natomiast szacowane na ponad 6 mld złotych.

"Obecnie trwa ocena wniosków o wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Kultury - programu, którego łączny budżet wynosi 400 mln złotych, a z którego środki mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń" - zapewnia resort.

"W ramach pomocy rządowej powołane zostały także nowe programy wsparcia dla kin studyjnych, producentów i dystrybutorów filmowych ze wstępnym budżetem do 157 mln złotych, a budżet programu Produkcja filmowa został zwiększony o kwotę ok. 40 mln złotych" - czytamy dalej.

W piątek natomiast odbędzie się spotkanie zespołu antykryzysowego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na którym "minister poinformuje o działaniach przedsięwziętych w związku z wprowadzonymi ograniczeniami".

- Chcemy zmniejszyć ruch społeczny, chcemy zmniejszyć mobilność społeczną. To jest - zdaniem wszystkich specjalistów - dzisiaj już wiadomo jedyny najbardziej skuteczny sposób. Zostańmy w domu, ograniczmy mobilność, kontakty społeczne, to na pewno pomoże w realizacji strategii walki z pandemią - tak Mateusz Morawiecki tłumaczył na środowej konferencji decyzję o wprowadzeniu nowych restrykcji.

