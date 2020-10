Nowe obostrzenia w grze. Bary i restauracje będą skracać godziny pracy

To będą ważne dni dla biznesu. Minister zdrowia Adam Niedzielski na popołudniowej konferencji prasowej zapowiedział kolejne decyzje dot. obostrzeń. Nie jest tajemnicą, że premier Mateusz Morawiecki chce objąć całą Polskę jedną strefą. I będzie to ta czerwona. Nowości mają też dotyczyć edukacji, w tym starszych klas szkół podstawowych.

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, w tej chwili analizowane jest kolejne skrócenie godzin działalności barów i restauracji. - Wszystko wskazuje na to, że to kolejny krok. Nikt nie chce zamykać działalności - słyszymy po stronie rządowej.

Palikot recenzuje działania rządu. "Niech rząd nie pomaga, niech się zachowuje przytomnie"

Już od kilku dni ze strony rządowej wysyłane są sygnały, że część przedsiębiorców zbyt luźno podchodzi do reżimu sanitarnego. Odległość i limit klientów w wielu miejscach były fikcją. I to taką, której policja i sanepid nie wyłapują.

Co warto podkreślić, decyzja jeszcze nie zapadła - wciąż jest analizowana. - To bardzo prawdopodobne rozwiązanie - słyszymy od informatora z rządu. Pomysły na kolejne obostrzenia są omawiane podczas Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ostateczne decyzje wydaje jednak premier. To on daje zielone światło.