Nowe projekt ws. odpadów. Rosną kary za zaśmiecanie miejsc publicznych

Projekt podwyższa maksymalną stawkę za wywóz odpadów dla lokali użytkowych np. sklepów. Będzie to ok. 23 zł za pojemnik/worek 120 litrowy. Obecnie jest to 18 zł.

Kolejna zmiana to podniesienie kar za zaśmiecanie miejsc publicznych. Mają wzrosnąć maksymalnie do 5 tys. zł z 500 zł obecnie (w projekcie założono widełki od 300 do 5000 zł). W przyszłej nowelizacji mają znaleźć się również sankcje karne za porzucanie odpadów niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Za taki czyn będzie można trafić za kratki nawet na 8 lat (od 6 miesięcy do 8 lat).