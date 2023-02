Nowe świadczenia dla rodzin. Oto kto będzie z nich mógł skorzystać

50 proc. tej kwoty otrzymywać będą dzieci poległego funkcjonariusza do 18. roku życia, a jeśli będą się dalej uczyć - do 24. lub 25. roku życia.

Nowe świadczenie dla rodzin mundurowych

Jak podkreślał na posiedzeniu komisji wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, w przypadku, kiedy emerytura została wypracowana przez rodzica poległego funkcjonariusza lub żołnierza, otrzyma on emeryturę i świadczenie, zaś w przypadku, gdy ma on rentę rodzinną, będzie mógł wybrać świadczenie dla siebie korzystniejsze.

Posłowie opozycji chcieli poszerzenia katalogu beneficjentów regulacji poprzez dodanie do nich strażników miejskich i gminnych, a także ratowników WOPR. Ich poprawki zostały jednak odrzucone przez komisję.

Dodatek antyemerytalny. Miliony dla policjantów i żołnierzy

Pod koniec stycznia Sejm przyjął nowelizację, która zakłada wprowadzenie tzw. dodatku antyemerytalnego. Nowe miesięczne świadczenie będzie przysługiwało funkcjonariuszom i żołnierzom po 15. roku służby. Będzie się rozpoczynało od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rosło o 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc. Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczane do podstawy wymiaru emerytury.