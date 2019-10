Nowoczesny dworzec w Sanoku przyniesie straty. Przez źle wyliczone koszty utrzymania

– Jeszcze nie znamy dokładnej kwoty. Są wyliczenia, z których wynika, że będzie to nawet 800 tysięcy złotych strat rocznie, inne zaś wskazują, że będzie to około 600 tys. złotych. To się ostatecznie okaże po roku administrowania budynkiem – powiedział burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski, w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", która informuje o sprawie.

Oprócz tego ratusz chciałby jak największej liczby najemców. Matuszewski oszacował, że z dzierżawy uda się uzyskać ok. 200-250 tys. złotych. Oznacza to, że Sanok dorzuciłby do utrzymania dworca ok. pół miliona złotych rocznie.