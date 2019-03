Nowy etap w greckiej historii. Po raz pierwszy od 2010 r. sprzedała obligacje skarbowe

To pierwsza emisja od 2010 r., kiedy zadłużona Grecja pożyczyła 5 mld euro. Obligacje oprocentowane były znacznie wyżej niż obecnie, bo na 6,25 proc. Wpływy z ich tytułu nie wystarczyły, by uchronić kraj przed czarnym, kryzysowym scenariuszem. Zaledwie kilka tygodni później Ateny musiały zwrócić się o pomoc międzynarodową, by ratować kraj przed bankructwem.