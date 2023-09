Nowy iPhone pokazuje trzy zjawiska w światowej gospodarce

Jak wskazują analitycy UBS w swoim raporcie na ten temat, czas oczekiwania na dostawę nowego iPhone'a w USA jest niemal dwa razy dłuższy, niż to było w przypadku poprzedniego modelu. Jest to 10 dni, podczas gdy na "czternastkę" trzeba było czekać sześć. Okres ten jest jeszcze dłuższy w Chinach - największym dla Apple rynku zagranicznym. Premiera nowego smartfona jak zwykle jednak wzbudziła spore emocje i według ekonomistów UBS pokazuje trzy ciekawe zjawiska.

1. Firmy nie mogą uciec od geopolityki

" To pokazuje złożoność globalnego łańcucha dostaw, niezbędnego do produkowania zaawansowanych technologii. Półprzewodniki są jednym z największych towarów eksportowych Ameryki, ale nawet najwięksi producenci polegają na innych dostawcach materiałów" - opisują ekonomiści banku. Przypominają przy tym, że wprowadzone w 2022 r. przepisy dot. czipów, tzw. CHIPS Act, mają pomóc w finansowaniu programów wzmacniających ochronę dla kluczowych sektorów technologicznych w USA.

2. Gospodarka jest coraz bardziej obiegiem zamkniętym

3. Klienci skupiają się bardziej na doświadczeniach niż na posiadaniu

Eksperci z UBS nie mają wątpliwości: konsumenci coraz bardziej skupiają się na przeżywaniu, ciekawych doświadczeniach, niż na posiadaniu rzeczy. Jest to m.in. efekt pandemii, po której znacznie wzrosła globalnie chęć do wydawania pieniędzy na podróże i rozrywkę. "Producenci również to zauważają" - twierdzą ekonomiści banku.

W przypadku nowego iPhone'a zjawisko to ma potwierdzać fakt, że dodano do niego czip A17, który pozwala producentom gier na tworzenie mobilnych wersji popularnych, dużych produkcji. Do tego dochodzi fakt, że najbliższe aktualizacje oprogramowania dla iPhone'a mają pozwolić deweloperom na tworzenie przestrzennych treści, do wyświetlania na goglach do mieszanej rzeczywistości, które opisywaliśmy tutaj.