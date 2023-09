iPhone 15 Pro zbytnio się nagrzewa. Użytkownicy skarżą się na flagowca od Apple'a

hehe 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

@oprac. KRO - dlaczego ten temat zaliczyłeś do technologii ? sprawdź: wikipedia hasło technologia i kliknij DYSKUSJA (na wikipedii). smartfon to PRODUKT a nie technologia. smartfon to przede wszystkim tworzywo sztuczne, szkło, oraz "szkło" (krzem w procesorze itd). czy temat o szkle zaliczysz do technologii ? czy temat o metalach też zaliczysz do technologii ? to dlaczego smartfona zaliczyłeś do technologii ? wszystkim firmom IT i telekomunikacyjnym które twierdzą że sztuczna inteligencja to technologia, że 5G to technologia trzeba dowalić kary (UOKiK musi się za nie wziąć) bo tak jak nie można sprzedawać mięsa pod nazwą "dania wegetariańskie" (nie chodzi o to że mięso jest trujące) tak też nie można pod nazwą "technologia" sprzedawać czegoś co technologią nie jest. UOKiK gdy przejdzie przez polskę to "zarobi" na karach ze 100 mln zł albo i więcej