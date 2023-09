Chiny wyprzedziły ruch USA. Sankcje Amerykanów mogą nie działać

Huawei i Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), chiński producent chipów, zbudowali 7-nanometrowy procesor do zasilania telefonu Mate 60 Pro. Zdaniem agencji to oczywisty dowód na to, że Pekin notuje postępy w obchodzeniu amerykańskich sankcji, które mają ograniczyć dostęp Chinom do najnowszej technologii.