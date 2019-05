Prezes Huawei o wpisaniu firmy na czarną listę w USA. "Zaszkodzi miliardom konsumentów"

Liuping zabrał głos na konferencji prasowej, w czasie której odniósł się do decyzji amerykańskiego resortu handlu z 15 maja. Zgodnie z nią Huawei i 70 powiązanych z nim firm trafiło na czarną listę podmiotów, które muszą uzyskiwać zgodę rządu w Waszyngtonie na to, by kupować amerykańskie komponenty i technologię. Wszystko z powodu podejrzeń o szpiegostwo.